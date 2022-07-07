В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 июля нет света и воды

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В Калининграде в четверг, 7 июля, в течение дня отключено электричество в домах на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Больничная 34-38 (ГБУЗ КО №4), ул. Вагнера 40,51 (МОУ Лицей №23,СФО), пр-кт Московский 21А, ул. Барнаульская 7-13.

С 13 до 18 часов без электричества останутся дома по ул. Макаренко 30,28,23,22,26,24,25,32, ул. Благодатная 8,10,1а,б,в,7а,16,12,2, ул. Изумрудная 17,2,5,4,6,21,23,25,27, ул. Лазурная 1,2,3,6,6а, ул. Урицкого, 16, 18, 20, 22, 29, 14, 18а, 19, 27а, 29а, 29в, 25, ул. Славянская 5б,16,18,19,30,37,37а,39,19,21, 23,27,27а 29,22,24а,26,35,22а,22б,22в,24, 26,28, 41,31,28,35а, ул. Тихоокеанская 24,18,20,26,2,6,8,10,22, ул. Механическая 6,18,20, ул. Каблукова 23;

Подача воды остановлена до 17 часов в дома по ул. Куйбышева 17-27,27а,29-39,41-51, ул. Гостиная 2-2б,4-8,9(д/с71),10-14,16-18, 20-28а, ул. Дм. Донского 9 (д/с№100).

От горячей воды отключены дома на Ракитной, в том числе детсад №36 – до 17 часов.