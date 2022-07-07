. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С начала 2022 года 20 калининградских предпринимателей стали участниками программы «Начни свое дело». Программа для начинающих свой бизнес предлагает небольшие - от 50 тысяч до одного миллиона рублей - суммы льготных займов по ставке 9,5% годовых, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Одними из первых участников программы стали основатели спортивной школы греко-римской борьбы Муса и Иса Евлоевы.

«Заявка от создателей школы спортивной борьбы поступила и была одобрена одной из первых, еще осенью прошлого года, - рассказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Кирилл Лило. - Мы не первый раз помогаем строить бизнес, связанный с обучением, но этот опыт был особым, ведь мы работали с именитым спортсменом, олимпийским чемпионом, который поставил задачу вырастить новых чемпионов и сделать калининградскую школу греко-римской борьбы лучшей в России».