Зеленоградск вошел в десятку популярных городов для семейного отдыха

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Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, где отдыхают этим летом российские семьи с детьми.

Самыми популярными направлениями семейного отдыха с детьми стали Анапа, Феодосия, Москва, Казань, Гагра, Суздаль, Зеленоградск, Махачкала, Минск, Великий Новгород. По данным сервиса бронирования жилья, в среднем недельный отдых обходится от 3 до 5 тысяч рублей в сутки.

Примечательно, что в список вошел город Суздаль во Владимирской области. От него 2-3 часа езды на машине до Мурома, куда приезжают тысячи россиян поклониться мощам князей Муромских, святых Петра и Февронии, главных православных покровителей брака и семьи.

Десять популярных направлений отдыха с семьей летом-2022:

Анапа — 3295 р. / 9 ночей;

Феодосия — 3202 р. / 8 ночей;

Москва — 3544 р. / 4 ночи;

Казань — 3472 р. / 4 ночи;

Гагра — 3292 р. / 8 ночей;

Суздаль — 4422 р. / 2 ночи;

Зеленоградск — 5253 р. / 7 ночей;

Махачкала — 3238 р. / 6 ночей;

Минск — 2985 р. / 4 ночи;

Великий Новгород — 3396 р. / 2 ночи.