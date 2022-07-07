В Калининграде Центр женского здоровья за 5 лет принял более 70 тысяч пациенток

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Центру женского здоровья на базе областной больницы исполнилось пять лет. За время работы он принял более 70 тысяч пациенток, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прием в центре ведут высокопрофессиональные врачи-специалисты — рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики, акушеры-гинекологи, гинеколог-онколог, онколог-маммолог.

Жительницы региона проходят исследования на высокочувствительном цифровом маммографе, УЗ-диагностику молочных желез, органов брюшной полости и малого таза. Все это помогает выявить на ранних стадиях рак молочной железы и женской репродуктивной системы, а также предраковые заболевания.

Благодаря профессионализму сотрудников центра у 531 пациентки из прошедших полное обследование выявлена онкология, еще более 4700 очагов образований молочной железы было обнаружено и направлено на операцию. Кроме того, 672 тяжелых предраковых состояния у женщин пролечены непосредственно в центре.

Власти напоминают, что в Калининграде есть еще один Центр женского здоровья – в Центральной городской клинической больнице, в котором также работают высококвалифицированные специалисты и есть все необходимое оборудование. Всего же в регионе таких центров четыре: наряду с калининградскими они также функционируют в Черняховске и Советске.