Роспотребнадзор проводит мониторинг песка и воды в Балтийске после разлива нефтепродуктов

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Роспотребнадзор организовал мониторинг качества воды и песка в Балтийске после обнаружения разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 5 июля на Центральном пляже в Балтийске зафиксировали разлив нефтепродуктов – в абсорбированном виде масляное вещество вынесло на побережье протяженностью 200 метров.

Мониторинг будет проводиться ежедневно в течение ближайших пяти дней. В случае обнаружения нефтепродуктов в песке на береговой линии или же в воде муниципальным властям будут даны предложения о приостановке эксплуатации пляжа, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.