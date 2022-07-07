В Калининграде льготную ипотеку одобрили 77 ИТ-специалистам

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В Калининградской области льготную ипотеку одобрили 77 ИТ-специалистам. Об этом сообщил вице-премьер Леван Дараселия.

«Калининградские специалисты уже получили почти 50 миллионов рублей кредитных средств на улучшение своих жилищных условий. В Калининградской области льготой могут воспользоваться сотрудники 188 аккредитованных ИТ-компаний, которые значатся в федеральном реестре. Недвижимость в Калининградской области могут приобрести и айтишники из других регионов на тех же условиях», – отметил Леван Дараселия.

Он добавил, что максимальный размер ипотечного кредита, который могут взять IT-специалисты с использованием льготной ставки, в регионах-миллионниках увеличен с 18 млн рублей до 30 млн рублей, в остальных – с 9 млн рублей до 15 млн рублей. При этом сумма льготного, субсидируемого государством кредита остаётся на уровне 18 млн рублей и 9 млн рублей соответственно, но теперь её можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке. То есть если раньше в зависимости от региона в кредит можно было взять только 18 млн рублей или 9 млн рублей, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то сейчас возможности покупателей расширяются.

Напомним, льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена правительством РФ в мае 2022 года, чтобы поддержать IT-сектор и создать комфортные условия для работников отрасли.

Получить льготный кредит на покупку квартиры могут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых.