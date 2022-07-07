Гидрометцентр объявил в Калининградской области «желтый» уровень опасности

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Гидрометцентр России объявил в Калининградской области «желтый» уровень опасности. Как сообщается на сайте ведомства, с 21.00 четверга, 7 июля, до 21.00 пятницы в регионе ожидаются ливни с грозами.

В областном управлении МЧС информацию подтвердили. Ночью преимущественно на побережье и днем повсеместно ожидается кратковременный дождь, временами ливень, гроза. Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем - юго-западный, западный, 6-11 м/с, по побережью порывы до 9-14 м/с. Температура воздуха составит +22 градуса.