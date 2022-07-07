В Калининграде будут судить проповедников терроризма

Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области пресекли противоправную деятельность двух членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ структуры под названием «Катиба Таухид валь-Джихад».

- Установлено, что указанные лица по месту жительства проводили среди трудовых мигрантов проповеди, на которых оправдывали деятельность международной террористической организации, а также регулярно размещали в социальных сетях видеоматериалы террористического характера, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Возбуждено три уголовных дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма. Все фигуранты содержатся под стражей. Радикальным проповедникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.