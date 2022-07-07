Путин назвал Калининградскую область причесанной, прибранной и красивой

. Фото: Александр Подгорчук

Президент Владимир Путин отметил положительные изменения Калининградской области в последние годы. Об этом глава государства заявил на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», пишет РИА «Новости».

«За последние годы Калининградская область заметно изменилась, конечно, в лучшую сторону: стала такой причесанной, прибранной, красивой», - цитирует издание слова российского президента.

«Лидеры России» являются флагманским проектом президентской платформы «Россия - страна возможностей». В целом она объединяет 26 различных конкурсов, проектов и олимпиад, нацеленных на поиск талантов в различных возрастных категориях и сферах деятельности.