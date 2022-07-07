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Общество7 июля 2022 15:32

В Калининграде валютчик пытался откупиться от полиции за 200 евро

Уголовное дело направлено в суд
Виктор Сергеев

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Мужчина специализировался на купле-продаже валюты около Центрального рынка, не имея на это соответствующей лицензии. Во время составления протокола он предложил оперативнику 200 евро. Полицейский от денег отказался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.