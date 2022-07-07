В Гвардейске уголовник избил и ограбил 90-летнего пенсионера

В Гвардейске полицейские задержали грабителя, напавшего на 90-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Крупской. Неизвестный ударил пенсионера по голове и отобрал кошелек, в котором было 7 тысяч рублей.

Назвать приметы злоумышленника пожилой человек не смог, однако сотрудники уголовного розыска сумели установить личность нападавшего в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 46-летний местный житель, который знал пенсионера. Он проследил за ним до безлюдного места, напал и ограбил.

Часть денег нападавший успел потратить. Кошелёк потерпевшего с 2 тысячами рублей полицейские обнаружили в его доме.