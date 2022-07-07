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Общество7 июля 2022 16:04

В Балтийске заработал пункт сбора помощи для жителей ДНР и ЛНР

Виктор Сергеев
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Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске открылся пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

В первый день работы пункта балтийцы принесли большое количество необходимых продуктов и товаров. Заполненный микроавтобус доставил груз в официальный единый пункт сбора гуманитарной помощи в Калининграде. Он располагается в Доме офицеров на улице Кирова, 7.

Пункт приема гуманитарной помощи открыт в Центральной городской библиотеке им. В. Г. Белинского с 9.00 до 18.00.