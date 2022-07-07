Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 16:08

Коронавирус за сутки выявили в 9 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области выявили 19 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 9 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 8 человек.

В каких городах области за сутки выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Балтийский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 1,

Светлогорский городской округ – 1,

Советский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.