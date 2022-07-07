Спортсменка из Калининграда квалифицировалась на Всемирные летние игры Специальной Олимпиады

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Подмосковье завершились соревнования Всероссийской спартакиады по конному спорту летней Специальной Олимпиады. В них приняли участие 69 представителей спорта лиц с ментальными нарушениями из 17 субъектов РФ.

В ходе спартакиады было разыграно 125 наград и шесть квот в состав национальной сборной России. Калининградские наездники, командированные при поддержке областного Центра спортивной подготовки сборных команд и представляющие пони-клуб «Каприолька», завоевали пять индивидуальных медалей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В дисциплине «эстафета» чемпионкой стала Дарёна Зверева, а Борис Ведерников завершил выступление с бронзовой медалью. В категории «английская езда» подопечные Дарьи Рожковой, Елены Борисовой и Ирины Ермаковой завоевали золотые медали, а в дивизионе «рабочая тропа» победу праздновал Артем Лан.

По итогам турнира калининградская спортсменка Дарёна Зверева включена в состав российской сборной для выступления на международных соревнованиях. Фактически это квота для участия во Всемирных летних играх Специальной Олимпиады или их аналоге, запланированных на 2023 год.