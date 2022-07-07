Власти озвучили готовность первой очереди велодорожки «от косы до косы»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Первая очередь велодорожки «от косы до косы» выполнена на 95 процентов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Рольбинов.

Напомним, общая протяженность двухполосной велодорожки шириной 2,5 метра составит чуть более 33 километров. Проект, включающий строительство в Зеленоградском, Светлогорском и Пионерском округах, реализуется в три этапа. Маршрут проходит по парковым зонам, лесным массивам и живописным приморским участкам.

В проекте предусмотрено пять площадок для отдыха с необходимой инфраструктурой: столами, скамейками, ремонтными стойками для велосипедов. В рамках первого этапа дополнительно благоустроена парковка в районе поселка Куликово.

Завершающий этап работ связан со смежными проектами. Так, в Пионерском строительство велодорожки проходит в рамках реконструкции улицы Портовой и капитального ремонта улицы Рабочей. В Светлогорском городском округе по маршруту включено обустройство четырех остановочных пунктов.