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Общество7 июля 2022 16:34

Жительницу Балтийска будут судить за мошенничество с землей

Местный бюджет недополучил 580 тысяч рублей
Виктор Сергеев

В Балтийске завершено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в крупном мошенничестве с землёй. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, чтобы купить арендуемый участок площадью 800 «квадратов», женщина предоставила фиктивные документы, по которым на участке находился объект недвижимости. Это позволило ей без торгов купить землю, а местный бюджет недополучил 580 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Балтийский городской суд для рассмотрения по существу.