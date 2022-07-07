Жительницу Балтийска будут судить за мошенничество с землей

В Балтийске завершено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в крупном мошенничестве с землёй. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, чтобы купить арендуемый участок площадью 800 «квадратов», женщина предоставила фиктивные документы, по которым на участке находился объект недвижимости. Это позволило ей без торгов купить землю, а местный бюджет недополучил 580 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Балтийский городской суд для рассмотрения по существу.