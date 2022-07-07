В Светлогорске открыли первую площадку для выгула и дрессировки собак

. Фото: Светлогорский городской округ

Первая площадка для выгула и дрессировки собак на улице Пионерской, 30, в Светлогорске готова к приему четвероногих друзей. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

На территории площадью 600 квадратных метров установили различное оборудование: барьеры, трамплины, горку-лестницу, горку-мостик, кольцо для прыжков собак, урны для собачьих отходов.

С правилами поведения на площадке владельцы питомцев могут ознакомиться на соответствующем информационном щите.