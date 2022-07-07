В Калининграде 14 соцобъектов подключат к центральному отоплению

В 2022 году в Калининграде завершат технологическое присоединение к теплоцентрали 14 социальных объектов

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к центральному отоплению подключат детские сады на ул. Великолукской, ул. Закавказской, ул. 3-го Белорусского Фронта, ул. Нахимова, ул. Адмиральской, ул. Потемкина и ул. Флагманской, корпуса новых школ на ул. Рассветной и Каштановой аллее, поликлиники и больницы на ул. Огарева, ул. Тельмана, ул. Дмитрия Донского.

По данным администрации, подключение к теплоцентрали позволит дополнительно закрыть в Калининграде пять встроенных угольных котельных. Для присоединения новых объектов к централизованным сетям МП «Калининградтеплосеть» построит 2,6 км теплотрассы.