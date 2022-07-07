В Советске ребенок получил травмы на детской площадке, установленной во дворе многоквартирного дома. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уже известно, что элементы благоустройства и игровые конструкции не соответствовали предъявляемым требованиям.

Так, игровое оборудование имело опасные сколы, проемы, создающие угрозу застревания, ненадлежаще закрепленные элементы, выступающие препятствия в зонах приземления.

По результатам проверки прокурор города внес представление руководителю организации, ответственной за содержание детской игровой площадки, а также направил в арбитражный суд заявление о привлечении организации к административной ответственности.