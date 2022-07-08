В Калининграде разгромили наркобанду, сбывавшую наркотики через интернет-магазин

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и девяти активных участников организованной группы, которая занималась сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, за время существования созданного бандой интернет- магазина совершено более 4000 успешных сделок по продаже наркотиков через закладки. Они продавали марихуану, «соль», псилоцибиновые грибы нескольких сортов и амфетамин.

В пресс-службе УМВД добавили, что впервые на территории региона был задержан «гровер», который выращивал в домашних условиях псилоцибиновые грибы, обучение по выращиванию которых проходил в теневом сегменте сети и мессенджерах под руководством граждан Украины.