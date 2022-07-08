Выходные в Калининграде будут самыми холодными с начала лета

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Синоптики прогнозируют в Калининграде прохладные и дождливые выходные. Виновник непогоды - циклон «Вите», который сейчас кружит над нашим регионом.

По данным Гидрометцентра России, и в субботу, и в воскресенье ожидаются осадки, при этом более обильными они будут 10 июля. Кроме того, завтра до 13 метров в секунду усилится западный ветер.

Температура воздуха +19...+20 градусов. Портал rp5.ru не исключает, что термометры покажут всего +17. Так или иначе, выходные станут самыми холодными в Калининграде с начала лета.