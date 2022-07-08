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Общество8 июля 2022 8:45

Калининградца будут судить за дачу взятки сотруднику «Водоканала»

Уголовное дело направлено в суд
Виктор Сергеев

В Калининграде завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

30 марта этого года 51-летний калининградец передал начальнику одного из отделов «Водоканала» взятку в размере 50 тысяч рублей. За эти деньги он просил согласовать технический план сети водоснабжения на земельном участке, принадлежащем его отцу. Сотрудник «Водоканала» от взятки отказался.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.