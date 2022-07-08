Опубликована программа празднования Дня рыбака на Куршской косе

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В национальном парке «Куршская коса», в пос. Рыбачьем, готовятся 9 июля, в субботу, отметить День рыбака.

После водной прогулки с русалками в 10.40 Нептун и его свита высадятся на Рыбачинском пирсе. Шествие Нептуна завершится театрализованным представлением возле ДК пос. Рыбачьего.

Праздник продолжится концертной программой.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, в программе праздника мастер-класс по росписи куршских флюгеров, детские игры, выставка портретов рыбаков, фильмы о море и флоте, живая музыка.

В этот день не обойдется без традиционной рыбацкой ухи и дискотеки, которая начнется в 21.00.