Калининградец украл декоративные статуи, чтобы установить их на могиле матери

Полиция Гурьевска раскрыла кражу декоративных статуй с территории магазина в поселке Рыбное. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Участковые просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 51-летний житель посёлка.

Выяснилось, что ночью злоумышленник на мотоблоке подъехал к магазину, загрузил имущество и отвёз на кладбище, где одну статую установил на могилу матери. Вторую статую мужчина повредил при погрузке, поэтому спрятал её по месту жительства.

Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.