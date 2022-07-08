ООО «Ксорикс» представляет прайс на изготовление агитационных материалов и объявляет о готовности в период предвыборной агитации оказывать услуги по изготовлению агитационных материалов по следующим расценкам:

Печать документов на бумаге 80 г/м2:

А4 черно-белая односторонняя печать — 8 руб./лист

А4 черно-белая двусторонняя печать — 13 руб./лист

А4 цветная односторонняя печать — 23 руб./лист

А4 цветная двусторонняя печать — 45 руб./лист

А3 черно-белая односторонняя печать — 16 руб./лист

А3 черно-белая двусторонняя печать — 26 руб./лист

А3 цветная односторонняя печать — 48 руб./лист

А3 цветная двусторонняя печать — 90 руб./лист

Печать широкоформатная на бумаге 80 г/м2:

Черно-белая печать — 264 руб./кв. м.

Цветная печать — 460 руб./кв. м.

Цены указаны без НДС (НДС не применяется). В соответствии с требованиями законодательства РФ оплата работ и услуг по изготовлению и размещению предвыборных агитационных материалов производится из средств избирательного фонда кандидата на условиях 100%-ной предоплаты.

Наши офисы:

г. Калининград, Ленинский пр., 9,

тел.: (4012) 77-77-39, (4012) 53-60-00,

e-mail: design@39print.ru

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 36а,

тел. (4012) 310-039,

e-mail: dcprint@39print.ru

г. Калининград, ул. Батальная, 49,

тел. (4012) 344-000,

e-mail: dcbalt@39print.ru

г. Калининград, Московский пр., 40,

тел.: (4012) 611-603,

e-mail: dcbbc@39print.ru