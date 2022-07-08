За сутки в области сбили троих пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области зарегистрированы три ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В поселке Прибрежное Гурьевского района водитель «Опеля» сбил 68-летнюю женщину, которая шла по проезжей части. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.

На ул. К. Маркса в Калининграде на зебре сбили 27-летнюю женщину. Она получила телесные повреждения. Еще один наезд произошел на территории СНТ «Лотос». Там пьяный 47-летний водитель БМВ на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 74-летнюю женщину. Пенсионерка получила телесные повреждения.