В Калининграде читальный зал под открытым небом посетили больше 600 человек

. Фото: Калининградская областная научная библиотека

Летний читальный зал, организованный Калининградской областной научной библиотекой в сквере напротив здания, за две недели посетило 668 человек.

Организаторы рассказали, что тем, кому интересны не только бумажные книги, но и электронные, могут расположиться в летнем зале с гаджетом и запросить издание из каталогов крупнейших электронных библиотек ЛитРес, Global F5, Айбукс, БиблиоРоссика. Базы электронных произведений доступны тем, кто обладает читательским билетом библиотеки. Получить его можно тут же.

Летний читальный зал работает в сквере около памятника Фридриху Шиллеру с понедельника по четверг с 12:00 до 17:00 в хорошую погоду. Доступна краеведческая, художественная, детская литература, игры, карты города и путеводители, зона Wi-Fi.