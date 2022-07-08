В Калининграде в ДТП пострадали велосипедист и мотоциклист

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В четверг, 7 июля, на Московском проспекте в Калининграде сбили велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

55-летний водитель «Мерседеса» совершил наезд на 68-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, но не спешившись. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения.

На Северном обходе водитель мотоцикла «Ямаха» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии 46-летний водитель получил телесные повреждения.