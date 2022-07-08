Служба по охране памятников показала, как будет выглядеть после ремонта стрелковый клуб в Гусеве

.
Фото: Евгений МАСЛОВ
В Гусеве решено отремонтировать здание гумбинненского стрелкового клуба, построенного в конце XIX века и расположенного на ул. Артиллерийская, 2а. Об этом сообщает глава Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.
.
Фото: Евгений МАСЛОВ
По его словам, НПЦ по охране памятников уже активно проектирует «ремонт с элементами реставрации» здания.
До войны здание выглядело так.
Фото: prussia39.ru
«Уже провели предварительные изыскания. Отсканировали и отрисовали крышу, фасады, интерьеры. На днях направили в местную администрацию для обсуждения несколько вариантов дизайна актового зала. Наши друзья-военные обещают его предоставлять для муниципальных нужд», - сообщил Евгений Маслов.
Стрелковый клуб является объектом культурного наследия регионального значения.