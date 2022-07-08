В Калининграде гастарбайтер ограбил женщину

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в ограблении женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью около дома на улице Тихорецкий тупик незнакомец стал приставать к 41-летней горожанке. Женщина попыталась позвонить в полицию, однако злоумышленник отобрал у нее телефон за 18 тысяч рублей и скрылся.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение грабителя. Им оказался 23-летний приезжий из страны ближнего зарубежья, работающий на стройке в Пионерском. Похищенный телефон был изъят, а на грабителя завели уголовное дело.