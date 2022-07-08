Подведены итоги работы ФГБУ «Калининградская МВЛ» по контролю качества и безопасности пищевой продукции и кормов

За 2-й квартал 2022 года в отделы по контролю качества и безопасности пищевой продукции и кормов ФГБУ «Калининградская МВЛ» поступило 1479 проб пищевых продуктов и 47 проб кормов, из них 266 проб от управления Россельхознадзора по Калининградской области. Проведено 8852 исследования. Исследования проводились с целью соответствия продукции и кормов требованиям нормативных документов по качеству и безопасности.

В ходе проведенных исследований выявлено 32 пробы, не отвечающие требованиям нормативных документов:

- в 5 пробах рыбных консервов на соответствие требованиям таможенного регламента «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции» методом высокоэффективной жидкостной хроматографии выявлено превышение норм по показателю «массовая доля бензапирена»;

- в 6 пробах говяжьего мяса российского производства на соответствие требованиям таможенного регламента «О безопасности мяса и мясной продукции» бактериологическим методом в 2 пробах обнаружен недопустимый уровень количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), в 3 пробах - бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы;

- в пробе домашней курицы производства Аргентины выявлена сальмонелла;

- в 10 пробах соевого кормового тостированного шрота (произведен из соевых бобов линии 40-3-2, устойчивых к глифосату, и соевых бобов линии MON87701*MON89788, устойчивых к чешуекрылым насекомым-вредителям и устойчивых к глифосату, Monsanto Co, США), производитель РФ, методом ПЦР обнаружена незарегистрированная в кормах линия генно-модифицированной сои MON87708;

- в 3 пробах охлажденной форели (аквакультура), производитель Турция, бактериологическим методом обнаружен недопустимый уровень КМАФАнМ;

- в пробе консервов мясных «Мясо цыпленка в собственном соку», выработанных по ГОСТ 28589-2014, производитель РФ, на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) методом ВЭЖХ МС/МС обнаружен антибиотик группы хинолонов (офлоксацин);

- в пробе продукта мясного копчено-вареного из свинины – карбонат «Российский», производитель РФ, методом ВЭЖХ МС/МС обнаружен антибиотик группы хинолонов (норфлоксацин);

- в 4 пробах сыра (2 пробы - сыр «Сливочный» и «Классический», м. д. жира 55%, выработанного по ТУ 1,.51.40-017-00427247-2002, и 2 пробы сыра «Ново-Российский», м. д. жира 50%, выработанного по ТУ 10.51.40-002-56701010-2002, производитель РФ) выявлено несоответствие по содержанию массовой доли нитрита натрия.

Информация по полученным результатам исследований для принятия мер направлена в управление Россельхознадзора по Калининградской области.