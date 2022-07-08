В июне областное управление Россельхознадзора проконтролировало более 1,2 тыс. тонн продукции из 16 стран мира

В июне 2022 года управлением Россельхознадзора по Калининградской области проконтролировано более 1,2 тыс. тонн животноводческой продукции, ввезенной из 16 стран мира.

Наибольший объем от ввезенных партий составили корма и кормовые добавки – 416,6 тонны, рыба и морепродукты - 411,3 тонны, мясо и мясная продукция – 356,6 тонны, сырье животного происхождения (шкурки норки, белок) - 21,5 тонны. Основными экспортерами выступили Бразилия, Аргентина, Эквадор, Перу, Чили и Турция.

Кроме того, на территорию РФ ввезено 2304 тыс. штук инкубационного яйца из Германии и 224 головы живых животных (овцы, бараны) из Австрии. Все грузы, которые перевозились в соответствии с ветеринарными требованиями Евразийского экономического союза, продолжили движение в адреса получателей.