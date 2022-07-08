Радиоканал «Монте-Карло-Калининград» (ООО «Радиостанция «БАС») публикует сведения о размере и других условиях оплаты предоставления платного эфирного времени для размещения и изготовления агитационных материалов

Радиоканал «Монте-Карло-Калининград» (ООО «Радиостанция «БАС») в соответствии с действующим законодательством публикует сведения о размере и других условиях оплаты предоставления платного эфирного времени для размещения и изготовления агитационных материалов кандидатов в период проведения выборов губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года.

Условия размещения агитационных материалов в эфире радиостанции:

1. Размещение роликов:

- стоимость за 1 секунду эфирного времени: 35 (тридцать пять) рублей 00 коп.;

- время выхода с 07.00 до 23.00.

2. Участие и размещение радиопрограммы в эфире радиостанции «Тонкие настройки»:

формат: интервью;

продолжительность: 5 минут;

стоимость: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 коп.;

стоимость 1 сек. эфирного времени: 50 (пятьдесят) рублей 00 коп.

Условия изготовления агитационных материалов:

изготовление 1 (одного) аудиоролика: 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 коп. длительностью 30 секунд.

Исходные данные, в т. ч. музыкальные материалы, предоставляются заказчиком самостоятельно и не входят в цену ролика.

Оплата производится из средств избирательного фонда кандидата на условиях 100% (стопроцентной) предоплаты.

Все цены указаны без учета НДС в связи с применением УСН.

Время выхода в эфир может быть изменено согласно сетке вещания.

Настоящие сведения опубликованы в соответствии с требованиями ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Контактная информация:

радиоканал «Монте-Карло-Калининград», вещающий на частоте 100,9 Гц в Калининграде,

свидетельство СМИ ЭЛ № ТУ39-00368 от 14.04.2016 г. выдано управлением Роскомнадзора по Калининградской области.

Учредитель и редакция радиоканала: ООО «Радиостанция «БАС», ИНН 3906017256.

Адрес учредителя и редакции: 236029, обл. Калининградская, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 226.

Email: mkklgd.ru@yandex.ru.

Телефоны: +7 (4012) 922-444; +7-921-261-06-18.