10 июля калининградцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

. Фото: Архив "КП"

В День города в Калининграде все желающие смогут проверить состояние своего здоровья. Профилактическая акция пройдет в воскресенье, 10 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 11 до 15 часов на стадионе «Балтика» будет работать павильон Центра общественного здоровья. В этот день будет возможность бесплатно получить консультации врачей: по медицинской профилактике, терапевта, диетолога, эндокринолога, невролога, педиатра и медицинского психолога, а также измерить уровень глюкозы в крови и артериального давления.

Также можно будет пройти пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и обследование на смокелайзере – определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.