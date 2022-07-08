В Гурьевском районе воры застрелили и разделали быка и телку

В Гурьевском районе полицейские задержали похитителей крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В июне 30-летний приезжий из Средней Азии и два его подельника из местных жителей похитили с поля у поселка Заливное 11 голов скота. Они перегнали животных в соседнюю лесополосу, собираясь застрелить их из гладкоствольного охотничьего ружья и разделать на мясо. Воры успели убить только одного быка и телку, остальные животные испугались стрельбы, сорвались с привязи и сбежали, при этом одна корова была ранена в лопатку.

«Злоумышленники разделали убитых животных, но не смогли вывезти мясо, так как их автомобиль сломался. Мужчины вернулись на место преступления на следующий день, загрузили мясо и увезли», - рассказали в полиции.

К этому времени сотрудники уголовного розыска обнаружили место разделки скота, изучили его и составили ориентировку на машину. Вскоре автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции. В машине было обнаружено и изъято 380 килограммов мяса, происхождение которого внятно объяснить подозреваемые не смогли.

В настоящее время один из фигурантов заключен под стражу, его подельники находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».