В Калининграде на исторический мост приклеили арт-объект, чиновники возмутились

. Фото: Евгений МАСЛОВ

В Калининграде на старинном кёнигсбергском мосту на улице Брамса появился арт-объект, выполненный художником Negodiai. Маску приклеили на фонарный столб. Нововведение заметили сотрудники Службы охраны объектов культурного наследия региона.

«На объекте культурного наследия регионального значения «Мост с рельефами на парапетах, начало ХХ века» появились художественные «дополнения». Будем думать, как найти авторов и доходчиво объяснить им, что так делать нельзя», - сообщил руководитель службы Евгений Маслов и отметил, что получилось по-«негодяйски».

Впрочем, этот мост ждет ремонтно-реставрационных работ. Сейчас специалисты разрабатывают проект ремонта.

«Будем проект реализовывать – от излишеств современного искусства не останется и следа. В обслуживающую мост организацию обратимся сразу», - заключил Евгений Маслов.