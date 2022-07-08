В Калининграде посадят 170 деревьев и 3600 кустов

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжается программа по озеленению. В четверг, 7 июня, на Сельме высадили 76 деревьев и кустов.

В сквере на Согласия появилось 7 кленов остролистных «друммонди», 30 вязов шершавых «кампердоуни» и 39 кустов сирени коллекционных сортов белого, фиолетового и красного оттенков.

Как рассказал «Комсомолке» начальник отдела озеленения администрации Калининграда Дмитрий Петренко, в городе продолжат сажать растения.

- Мы высадим 170 деревьев на разных улицах города, включая территорию у Верхнего озера. Это все деревья, представленные в Калининграде, от лип до любимых каштанов, сакуры, буки, вязы… Чего-то кардинально нового не будет. Мы стараемся не экспериментировать и не вводить то, что здесь раньше не выращивали, но мы сажаем новые сорта уже известных деревьев. Например, интересные сорта ив, берез с кроной декоративной формы, - сказал Дмитрий Петренко.

Он добавил, что в Калининграде вскоре посадят около 3600 кустарников. Это будет бирючина и кизильник.