Следователи ищут свидетелей убийства водителя скорой помощи в Черняховске

Свидетелей убийства ищет следственный отдел СК РФ по Гусевскому гарнизону. Трагедия произошла в Черняховске. Как сообщали СМИ, во время драки был убит водитель скорой помощи Эдуард Пузиков, на которого напали несколько молодых людей.

«Разыскиваем очевидцев конфликта, произошедшего в ночь со 2 на 3 мая 2022 года (около 23.00-23.59) возле дома № 26 по улице Ленинградской города Черняховска Калининградской области, в процессе которого мужчина (либо группа мужчин) применил физическое насилие в отношении прохожего, который в результате нанесенного удара (ударов) упал на проезжую часть дороги», - говорится в сообщении следствия.

Всех, кто может что-либо рассказать о произошедшем, просят явиться в военный следственный отдел по адресу: Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 5, либо позвонить по телефонам: 8 (40143) 3-03-69, 3-65-10, 3-03-35.