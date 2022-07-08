В Калининградской области выросла посевная площадь рапса, но снизилась у зерна

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На оперативном совещании регионального правительства обсудили итоги сева под урожай 2022 года. Как рассказала вице-премьер, министр сельского хозяйства Наталья Шевцова, вся посевная площадь, по предварительным сведениям, составила 303 тыс. гектаров, это на 4,6 тыс. гектаров больше, чем в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба правительства, на 15 тыс. гектаров к уровню 2021 года увеличилась посевная площадь технических культур: сои – на 9,5 тыс. га, ярового рапса – на 4,7 тыс. га. Посевы зерновых и зернобобовых при этом сократились почти на 12 тыс. гектаров. В минсельхозе объяснили это действующими ограничениями экспорта зерновых культур и снижением рентабельности производства.

- В целом в текущем году полевые работы были выполнены организованно и в оптимальные агротехнические сроки, что является существенным фактором, обеспечивающим формирование будущих высоких урожаев, - заключила Наталья Шевцова.