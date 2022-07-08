В Калининграде для проведения автогонок перекроют Кленовую аллею

Перекрытие улицы запланировано на следующее воскресенье, 17 июля. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, движение всех видов транспорта по Кленовой аллее (между Люблинским шоссе и Большой окружной) будет запрещено с 8.00 до 19.00 В этот день здесь состоит 2-й этап Чемпионата Калининградской области по автомобильному спорту (ралли-спринт в формате тайм-аттак).

Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части и безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора соревнований.