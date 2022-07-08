Объявлены даты проведения «Голосящего КиВиНа-2022» в Светлогорске

. Фото: Александр КАТЕРУША

Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» в этом году пройдет непривычно поздно. Если прошлым летом кавээнщики приехали в Светлогорск в середине июля, то теперь их ждут в последнем месяце лета.

Как сообщает официальный сайт Международного союза КВН, фестиваль будет проходить в «Янтарь-холле» с 6 по 8 августа. Собственно, гала-концерт со звездным жюри, телевизионной съемкой и определением победителей состоится 7 августа. Продажа билетов уже началась. Цены - от 3000 до 25 000 рублей.

Список участвующих команд и имена членов жюри пока не объявлены.