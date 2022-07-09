Под Калининградом в квартире сгорела душевая кабина

Глубокой ночью 9 июля в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Липовка Черняховского муниципального округа.

Как выяснилось чуть позже, ЧП произошло в одноэтажном жилом доме, где в квартире-«двушке» вдруг полыхнула душевая кабина. Возгорание успели потушить еще до прибытия расчетов пожарно-спасательных частей № 11 и 28 в составе 8 человек и 2 единиц техники. В итоге все ограничилось закопченными стенами и потолком ванной комнаты, пострадавших среди людей не оказалось.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.