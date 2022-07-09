Калининградец угрожал коммунальщикам пистолетом

Свой следующий юбилей 28-летний житель поселка Гвардейское под Багратионовском вполне может встретить за решеткой.

Сельчанину не понравилось, что на его придомовом участке копошатся какие-то люди. Оказалось, то были коммунальщики, прибывшие для проведения ремонтных работ. Когда перебранка достигла апогея, в руках у хозяина усадьбы появился, как пишут в полицейских сводках, «предмет, похожий на пистолет». Под угрозой немедленного расстрела слесари поспешили ретироваться, предоставив решать проблему сотрудникам правоохранительных органов.

- На место происшествия оперативно прибыли участковые уполномоченные полиции, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. – Они изъяли у мужчины оружие, которое оказалось пневматическим. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Санкции статьи 119 УК РФ предусматривают для виновных лишение свободы на срок до 2 лет.