В Калининградской области прошли учения вертолетчиков

Свыше 20 ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС были задействованы в летно-тактических учениях, прошедших на территории Калининградской области. В мероприятии участвовал практически весь личный состав смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

При выполнении учебно-тренировочных полетов в дневное и ночное время отрабатывались задачи огневого обеспечения подразделений армейского корпуса БФ, уничтожения командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведения воздушной разведки и уничтожения воздушных целей, поиска и уничтожения надводных кораблей и подводных лодок условного противника. Применялись авиационные средства поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 3 километров с минимальных и средних высот. Экипажи выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пар с применением универсальных пушечных контейнеров УПК-23-250, оснащенных 23-мм двуствольной автоматической авиационной пушкой ГШ-23, подвешиваемой на стандартные подкрыльевые точки подвески вооружений вертолета. Всего по наземным целям было выпущено около тысячи снарядов.

- Вертолетчики также отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств, - добавили в пресс-службе Западного военного округа. - После завершения выполнения задач по слежению за целью противолодочники выполняли практические бомбометания. За время учений было сброшено около 50 гидроакустических буев и около 30 учебных противолодочных авиабомб.