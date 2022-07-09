Калининградские супружеские пары получили медали «За любовь и верность»

В День семьи, отмечавшийся 8 июля, 44 супружеские пары калининградцев получили медали «За любовь и верность». Это общественная награда, которая вручается тем, кто прожил в браке не менее 25 лет и получил известность среди сограждан. На лицевой стороне медали изображены святые Петр и Феврония, на реверсе – цветок ромашки.

- Супруги Игорь и Елена Агафоновы из Балтийска познакомились более 40 лет назад в Смоленском государственном медицинском институте, - рассказали о некоторых из награжденных в пресс-службе областного правительства. - Оба их сына пошли по стопам родителей и продолжили династию врачей. Андрей и Юлия Крыловы из Калининграда вместе 27 лет, воспитывают 6 детей, старший из которых получает высшее образование после службы в вооруженных силах, а самый младший пока посещает детский сад. Уже 5 внуков радуют своими достижениями супругов Полуян из Пионерского. Михаил и Татьяна – одноклассники, сыграли свадьбу в 1981 году, он – полковник в отставке, она – учитель математики с более чем 30-летним педагогическим стажем, Более 60 лет идет вместе по жизни еще одна офицерская семья – Франца и Валентины Гильман из Советска.

Бриллиантовую свадьбу недавно также отметили супруги Григорий и Алевтина Шапка из Гвардейска, они воспитали 2 детей, имеют 3 внуков и 2 правнучек.