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Происшествия9 июля 2022 9:40

Под Калининградом микроавтобус врезался в машину дорожных рабочих

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека, один находится в тяжелом состоянии
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Микроавтобус на полном ходу врезался в «Газель».

Микроавтобус на полном ходу врезался в «Газель».

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Утром 9 июля на 30-м километре автотрассы Калининград - Черняховск - Нестеров в районе Гвардейска грузовой микроавтобус «Рено-Мастер» под управлением 29-летнего водителя врезался в автомобиль «газель» дорожной службы. Рабочие в этот момент то ли занимались нанесением разметки на проезжей части, то ли окашивали обочины.

Сообщается, что в результате ДТП четыре человека (в том числе управлявший микроавтобусом мужчина и его пассажирка) госпитализированы с различными травмами. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.