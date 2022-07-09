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Экономика9 июля 2022 10:52

Первый поезд «калининградского транзита» заменили паромом

Морским путем будет перевезено 82 контейнера и 39 единиц техники
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Первый контейнерный поезд с товарами для Калининградской области был перенаправлен с сухопутного сообщения на паромную линию.

Как сообщает РБК-Калининград, 30 груженых 40-фунтовых контейнера проследовали из терминала «Белый Раст» (Московская область) напрямую в Усть-Лугу, где их ожидал универсальный сухогруз «Ursa Major». Тот же паром перевезет еще 52 аналогичных контейнера и 39 единиц накатной техники.

Весь процесс обработки грузов, включая таможенную идентификацию товаров, занял менее 12 часов.