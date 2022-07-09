В Калининграде суд арестовал бывшего руководителя областного Агентства по делам молодежи

Как сообщили в региональном управлении СКР, по ходатайству следователя в отношении бывшего руководителя Агентства по делам молодежи Калининградской области Дениса Калиновского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как известно, в отношении функционера возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в мае 2020 года Калиновский за денежное вознаграждение предложил одной из участниц Всероссийского конкурса молодежных проектов свое содействие в получении из федерального бюджета гранта в размере 2 миллионов рублей. Средства должны были пойти на создание арт-пространства на базе замка Инстербург в Черняховске. Сумма отката составила 449 600 рублей.

В следственном изоляторе Калиновский пробудет как минимум до 8 сентября этого года.