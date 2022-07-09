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Происшествия9 июля 2022 11:17

В Калининграде полиция задержала поножовщика

На улице Гайдара 19-летний парень ранил 43-летнего жителя города
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Около полуночи 9 июля в отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда позвонили из больницы и сообщили, что с улицы Гайдара к ним доставлен 43-летний мужчина с непроникающим ножевым ранением брюшной полости.

- По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого в причинении телесных повреждений гражданину, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Им оказался 19-летний горожанин. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

За подобное деяние действующим законодательством предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет.