Скончался один из пострадавших в ДТП под Калининградом

Причины ДТП устанавливает полиция. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Один из дорожных рабочих, пострадавших в результате ДТП на шоссе Калининград - Черняховск - Нестеров, скончался в лечебном учреждении. Об этом сообщили в прокуратуре Калининградской области.

Напомним, дорожная авария произошла около 9 часов утра 9 июля в районе поселка Борское Гвардейского района. Грузовой микроавтобус «Рено» под управлением 29-летнего жителя Советска на полном ходу врезался в стоявшую у обочины «Газель» дорожной службы. В результате происшествия с травмами различной степени тяжести были госпитализированы двое рабочих, водитель микроавтобуса и его пассажирка. У погибшего позже пациента врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму.